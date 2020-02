Carnavalul de la Rio - Atmosferă magică şi spirit contestatar, în prima seară dedicată defilărilor pe Sambadrom Atmosfera magica si spiritul contestatar - un Iisus batut de politisti dintr-o favela si o sirena de culoare inchisa intr-un acvariu urias - s-au intrepatruns in noaptea de duminica spre luni, in cadrul primei seri dedicate somptuoaselor defilari ale scolilor de samba la editia din acest an a Carnavalului de la Rio, informeaza AFP.



Punctul central al uneia dintre cele mai ample sarbatori populare de pe planeta, aceasta parada braziliana, organizata in fata a peste 70.000 de spectatori prezenti pe Sambadrom, si-a respectat toate promisiunile, incluzand care alegorice somptuoase inalte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

