Timp de trei zile consecutive Craiova a fost capitala muzicala mondiala. Incepand de vineri, 26 august, pana duminica, 28 august, craiovenii au fost cei mai fericiți oameni de pe pamant, muzica facandu-i sa vibreze de bucurie pe diferite ritmuri. In prima seara ne-am putut teleporta in timp, calatorind intre una dintre cele mai frumoase perioade muzicale, anii ’80-’90, și cea de azi, urcand pe scena artiști ce au cucerit publicul cu hiturile lor cunoscute in intreaga lume. Festivalul a fost deschis de catre Layzee aka Mr. President, care, inca din primele acorduri ale slagarului „Coco Jambo”,…