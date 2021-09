Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de pauza, cauzata de pandemia de COVID-19, au fost reluate intrecerile dedicate celor mai mici baschetbaliști.Festivalul Național de Minibaschet este o competiție oficiala a Federației Romane de Baschet care se adreseaza celor mai tineri practicanți ai jocului de baschet din țara noastra.Anul…

- Rezultat important obținut pe pugilistul Cristian Ștefanescu la Campionatul Național de Box pentru tineret, gazduit de orașul Braila, in perioada 28 iulie – 1 august. Sportivul clubului nostru, antrenat de Gheorghe și Alexandru Stan a cucerit medalia de bronz, in limitele categoriei 71 de kilograme.In…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport si TELEKOM Sport.ETAPA IJoi, 15 iulie Ora 20:30 FC Botosani – FCSBVineri, 16 iulie Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe –Academica Clinceni Ora 21:30 CFR Cluj – FC U CraiovaSambata, 17 iulie Ora 18.30 Gaz Metan Medias – CS […] Articolul CHINDIA…

- FRF a lansat „Planul Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din Romania 2021-2026”, „Strategia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal” si „Strategia pentru Dezvoltarea Fotbalului Feminin Romanesc 2021-2026”.Dupa implementarea Planului Strategic 2015-2020, FRF a elaborat un nou document strategic dedicat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara in perioada urmatoare actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica (unitati fast- food, restaurant auto-servire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar, restaurante, terase,…

- Sedinta Consiliului Director al Federatiei Romane de Baschet s-a desfasurat in data de 16.06.2021, in regim de videoconferinta, cu prezenta a 13 membri ai Consiliului Director. in calitate de invitati au participat la sedinta online a Consiliului Director: reprezentantul MTS, Ana Maria Sintie, precum…

- Meciul decisiv al finalei LNBM, dintre echipele U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSM CSU Oradea, a pus punct, duminica seara, sezonului competitional intern din Liga Nationala de Baschet, editia 2020-2021.Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet saluta noua campioana LNBM, U-Banca Transilvania…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat actualizarea Protocolului Medical referitor la organizarea competitiilor in salile de sport.Actualizarea contine mai multe puncte, insa cel mai import este recunoasterea vaccinului anti-Covid-19. Astfel, baschet-balistii care au 10 zile de…