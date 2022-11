Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan a vorbit despre problemele pe care le-a descoperit de cand merge la parapsiholog! Influencerița recunoaște ca are un comportament toxic și spune ca, deși ea credea ca ajuta persoanele din jurul ei, a ajuns la concluzia ca nu trebuie sa mai procedeze deloc in felul in care a facut-o…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Moculescu a precizat ca și-a luat masurile necesare de precauți in caz de blackout, adica o lipsa a gazelor sau a curentului electric. Fosta soție a lui Horia Moculescu este speriata de tot ceea ce se intampla in lume, motiv pentru care nu sta prea multe…

- Ana Morodan plange pe ruine la Baile Herculane. Mai precis spus, cunoscuta influencerița a sarit la gatul autoritaților romane, vizavi de ce se intampla cu Baile Herculane. Baile Herculane au o situație complicata și incerta demult. Numai ca Morodan abia acum a descoperit și „ plange pe ruine ”, pe…

- Larisa Udila a facut primele declarații dupa ce soțul ei a fost acuzat de infidelitate. In exclusivitate, pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre relația cu partenerul de viața, despre cum reușește sa se imparta intre carieri și familie, dar și despre hate-ul din mediul online.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Carmen Grebenișan a marturisit ce dependența are. Influencerița a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvaluit cu ce probleme s-a confruntat in perioada adolescenței.

- Zi importanta pentru Sensy și iubitul ei! Celebra influencerița și partenerul ei de viața au spus astazi marele "DA" in fața ofițerului de Stare Civila. Sensy a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment,. dar și despre pregatirile pe care le-a facut.

- Nicoleta Voicu a fost in depresie din cauza unui barbat. A plans zi și noapte și a ajuns sa nu mai suporte nici macar lumina zilei. Ce s-a intamplat cu artista și cum a ajuns din cauza depresiei a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Ruby se bucura de un succes colosal pe plan profesional, iar anul 2012 a reușit sa cucereasca publicul cu piesa "Stinge lumina". Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca ii este recunoscatoare lui Alex Velea și ca ar fi dispusa sa-i doneze un organ ca sa-i salveze viața.