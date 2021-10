Carmen Dorobăț: „Ne luptăm cu lipsa locurilor din spitale și a medicamentelor antivirale” „In momentul de fața, presiunea nu vine din greuatea actului medical, ci din presiunea locurilor libere, a lipsei medicamentelor și din presiunea administrativa. Este vorba de orgazinarea administrativa și de susținere financiara. Aici este problema. Organizam cu greu niște circuite pentru a nu bloca niște spitale . Puterea administrativa, centrala și locala, trebuie sa ne susțina. Ne lipsesc medicamente, iar daca exista, sunt in cantitați insuficiente. Nu se poate sa asiguri medicamente in cantitați suficiente.Sunt doua medicamente utilizate in prezent, Favipriavir și Umifenovir. Acestea nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea pusa de pandemie pe sistemul medical continua sa se faca resimțita la nivelul intregului județ Suceava, unde totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 este de 669, iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 40.In ultimele 24 de ore au fost internate 60 de ...

- Intr-o Scrisoare deschisa, Colegiul Medicilor din Municipiul București atrage atenția ca: „Noua, corpului medical, ne este din ce in ce mai greu sa facem fața valului de imbolnaviri de COVID-19 atat in randul populației, cat și in randul nostru, al cadrelor medicale”. ”Ultimele zile ne arata un sistem…

- Aproape toți pacienții spitalizați pentru Covid-19 care au facut forme grave sau au decedat prezentau o grava carența de seleniu și zinc in sange, la internare, semnaleaza un studiu publicat de ”7sur7”, realizat de un colectiv de cercetatori belgieni. In cadrul acestui studiu, efectuat la Universitatea…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, susține ca morga spitalului este deja plina, iar in ultimul timp au fost inregistrate foarte multe decese din cauza pandemiei de coronavirus. Beatrice Mahler spune ca pentru moment se incearca amplasarea unor containere frigorifice, in incinta unitații…

- In București nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensiva Covid, fiind pentru prima daca cand Capitala ajunge intr-o astfel de situație in acest val patru al pandemiei. Beatrice Mahler, managerului Institutului Marius Nasta, a declarat ca paturile se elibereaza doar cand pacenții mor.…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca au fost confirmate 2.563 cazuri de infectare cu variante ale coronavirusului care determina ingrijorare, dintre care 807 sunt cu varianta Delta. „Dintre cele 807 cazuri confirmate cu varianta Delta, 191 (23,7%) au fost vaccinate: 7 incomplet și 184 complet…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 este…