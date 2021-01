Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu traiește clipe grele in aceste momente, aflata in plin divorț. Ea și Gabi Badalau au decis sa puna punct casniciei inca de anul trecut, insa de atunci, cei doi se cearta prin tribunale pentru custodia celor doi copiii. In ciuda acestei experiențe urate, Claudia declara cat se poate…

- Dupa doar cateva zile de cand a publicat pe contul sau de socializare o fotografie cu mana sa și a noului partener, amandoi aflați in casa lui Carmen de la Salciua la un pahar de șampanie, iata ca dragostea se pare ca a disparut deja, asta pentru ca vedeta a dat de ințeles alt lucru! Ce a raspuns cantareața,…

- Misha și Connect-R s-au desparțit de ceva timp, iar acum artista da semne ca ar fi pregatita pentru o noua relație. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care este descris viitorul ei iubit.

- Dupa mai multe luni de la separarea de fostul sau partener, cel care i-a fost și soț pentru o scurta perioada, Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de iubire! Vedeta e intr-o noua relație, iar acum a postat și prima imagine cu iubitul!

- Carmen de la Salciua a inceput sa se afirme la nivel național in 2017. Astazi, se numara printre cele mai de succes cantarețe ale genului muzical pe care-l reprezinta, iar majoritatea pieselor sale ajung pe primul loc in topul Youtube Trending Romania, strangand milioane de vizualizari. Este numita…

- Carmen de la Salciua și Jador au lansat melodia toamnei, cu care au facut senzație, iar acum artista spune adevarul despre relația pe care o are cu celebrul sau coleg. In urma celor spuse de fosta lui Culița Sterp, Jador a ramas extrem de surprins.

- Carmen de la Salciua iubește din nou dupa desparțirea de Culița Sterp? Cantareața și-a pus admiratorii pe ganduri printr-un mesaj controversat, mulți dintre ei intrebandu-se daca nu cumva celebra manelista are un nou iubit!