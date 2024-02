Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star Magazin difuzata pe Antena Stars, Carmen de la Salciua a vorbit despre adevaratul motiv pentru care nu a devenit mama. Ce raspuns a primit artista de la medici.

- Cantarețul roman care va deveni sultan dupa casatoria cu o prințesa din Africa! Cine sunt vedetele care se bat pentru titlul de nașaKarym este cantarețul roman care va deveni sultan, dupa ce se va casatori cu o prințesa din Africa, a carei nunta inca nu are nași! Se pare ca Georgiana Loobnț și Carmen…

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.

- Carmen de la Salciua este o artista talentata de la noi din țara și are mult succes. Pe planul personal o duce foarte bine, avand un mariaj fericit, precum și o relație buna cu soacra. Cantareața posteaza des imagini cu mama soțului ei și a marturisit cat sunt de apropiate.

- Carmen de la Salciua a rabufnit, dupa ce a fost intrebata cand face un copil. Artista a vorbit de nenumarate ori despre acest subiect, iar de aceasta data a fost deranjata de intrebarea fanilor ei de pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis celebra cantareața!

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș, formeaza un cuplu de doi ani și sunt casatoriți de un an. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna, insa, ca in orice familie, mai apar și mici certuri sau neințelegeri. Cantareața ne spune, in eclusivitate pentru Spynews.ro, de la ce ajunge sa aiba discuții…

- Carmen de la Salciua e una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere de la noi, iar de ani de zile artista se afla in lumina reflectoarelor și și-a indeplinit unul dintre marile ei visuri, acela de a fi pe scena. Totuși, interpreta spune ca mai avea un vis in copilarie, insa momentan…