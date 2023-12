Carlos Queiroz nu mai este selecţionerul Qatarului Tehnicianul portughez Carlos Queiroz a parasit nationala Qatarului, cu aproximativ o luna inainte de Cupa Asiei. Queiroz semnase in urma cu mai putin de un an un contract pe patru ani cu campioana Asiei, potrivit news.ro. "Federatia de Fotbal din Qatar a anuntat ca mandatul de selectioner al antrenorului portughez s-a incheiat pe cale amiabila", a anuntat QFA intr-un comunicat. Detinatorii trofeului, care isi vor apara titlul pe teren propriu la inceputul anului viitor (12 ianuarie-10 februarie), vor infrunta in faza grupelor China, Tadjikistan si Liban. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat vineri ca intalnirea de saptamana aceasta dintre presedintele american Joe Biden si presedintele chinez Xi Jinping este un semnal extrem de necesar ca lumea trebuie sa coopereze mai mult, transmite Reuters. ”Trimite…

- Federatia de Fotbal din Ungaria a reprosat forului omolog din Bulgaria ca a avut un comportament „nesportiv”, dupa ce meciul din preliminariile EURO 2024 a fost mutat de la Plovdiv la Sofia, cu doar doua zile inainte de disputare, informeaza Reuters.

- Nationala Under 21 de fotbal masculin a Romaniei continua in noiembrie parcursul spre EURO U21 din 2025 cu doua meciuri in luna noiembrie. Primul joc va fi cu Albania, pe teren propriu, dupa care tricolorii vor intalni Elveția, in deplasare. Selecționerul

- Didier Deschamps, selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, a declarat pentru ziarul Nice-Matin ca nu exclude sa antreneze din nou o echipa de club.Didier Deschamps, care pregateste din 2012, cu mare succes, reprezentativa Frantei, a raspuns "da" cand a fost intrebat despre posibilitatea de a…

- FRF a anunțat ca Federația de Fotbal din Israel a deschis miercuri procedura de vanzare a biletelor pentru meciul Israel - Romania, din preliminariile Euro 2024, programat pe 18 noiembrie, ora 21:45, in Ungaria, la Felcsut.

- Echipa Palestinei s-a retras de la un turneu din MalaeziaEchipa de fotbal a Palestinei s-a retras de la un turneu la care trebuia sa participe in Malaezia, din cauza luptelor dintre Israel si grupul islamist palestinian Hamas, a anuntat, marti, Federatia de fotbal din Malaezia (FAM), citata de Reuters,…

- Fostul antrenor al echipei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, ii va succeda lui Hansi Flick la conducerea tehnica a Germaniei, potrivit cotidianului Bild, potrivit news.ro.Contactata de AFP, Federatia Germana de Fotbal (DFB) a refuzat sa comenteze dezvaluirea ziarului german. Potrivit tabloidului,…

- Federatia paraguayana de fotbal (APF) a anuntat, sambata, ca argentinianul Guillermo Barros Schelotto nu mai este selectionerul echipei nationale a Paraguayului.Intr-un scurt comunicat difuzat sambata seara, APF a anuntat "finalizarea procesului condus de antrenorul Guillermo Barros Schelotto la…