Prețul cuprului crește din cauza cererii mari pentru 'energie verde' și muniții (analiză) Cotația “futures” a cuprului a crescut cu aproape 23% de la inceputul anului, semnaland o creștere a consumului in perioada urmatoare generata de sectoare precum cel energetic, cel al vehiculelor electrice, dar și cel al apararii. Acest lucru compenseaza proiecția unei activitați mai scazute și prin urmare, a unui consum relativ redus in China. Cuprul are un rol industrial foarte important, deoarece generarea și transmiterea de energie electrica, dispozitivele electrice și electronice nu ar fi posibile fara el. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

