Stiri pe aceeasi tema

- BioNTech va merge luni in instanta pentru a se apara impotriva unui proces din partea unei femei din Germania care solicita despagubiri pentru presupusele efecte secundare ale vaccinului sau impotriva Covid-19, primul dintre sutele de posibile cazurilor din tara, transmite Reuters, informeaza News.ro.Femeia,…

- Universal Music Group ar putea oferi peste un miliard de dolari Disney Music Group pentru a achizitiona catalogul muzical al legendarului grup rock britanic Queen, potrivit informatiilor CNN. O sursa asigura mass-media americane ca discutiile dintre cele doua grupuri „sunt avansate”, potrivit news.ro.Negocierile…

- Averea francezului Bernard Arnault, cel mai bogat om de pe planeta, a scazut cu 11,2 miliarde de dolari intr-o singura zi, pe fondul ingrijorarilor ca incetinirea economiei americane va duce la reducerea cererii pentru bunuri de lux, transmite Bloomberg.

- Japonia va dezvalui, joi, un plan privind angajarea sumei de un miliard de dolari pentru a ajuta țarile din jurul Ucrainei sa accepte refugiați din țara devastata de razboi, a declarat ministrul de finanțe Shunichi Suzuki.Finanțarea urmeaza a fi asigurata prin intermediul Bancii Japoneze pentru Cooperare…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…

- O cetațeana straina a fost oprita de polițiștii de frontiera pe Aeroportul Internațional Chișinau dupa ce a incercat sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova cu mii de euro și dolari, bani nedeclarați Serviciului Vamal. Femeia s-a prezentat la controlul de securitate printre pasagerii cursei Chișinau-Istanbul.…

- Republica Moldova va beneficia de un imprumut in valoare de 100 de milioane de dolari SUA și de un grant de 25 de milioane de dolari SUA. Un acord de finanțare va fi negociat cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), transmite Deschide.md . Resursele financiare vor fi utilizate…

- Este a 392-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca va participa prin videoconferinta la summitul G7 prevazut sa aiba loc in luna mai la Hiroshima, Japonia, relateaza AFP.