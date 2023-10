Carla Bruni a dezvăluit că a avut cancer mamar Carla Bruni-Sarkozy a dezvaluit miercuri prin intermediul unui mesaj online ca a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu patru ani, informeaza site-ul revistei americane People. Modelul si cintareata franco-italiana, in virsta de 55 de ani, a facut aceasta dezvaluire printr-un videoclip distribuit pe Instagram pentru a marca Luna dedicata constientizarii si preventiei cancerului mamar, ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

