Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Beatriz Haddad Maia in finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce brazilianca a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-4, 7-6 (4), in a doua semifinala de sambata. Pliskova a reusit 9 asi…

- Orasul Iqaluit din nordul Canadei a declarat vineri stare de urgenta dupa ce raul local Apex a scazut la cel mai mic nivel din ultimele patru decenii din cauza precipitatiilor insuficiente de anul acesta, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia susține ca nu poate prelua turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deși Germania a anunțat ca e gata sa o livreze Rusiei. Turbina necesita reparații. Din acest motiv, ea fusese preluata de compania germana Siemens și livrata catre o filiala Siemens din Canada, pentru a fi reparata. Dupa finalizarea…

- Un mic model functional al unui ventricul uman ar putea deschide noi drumuri in dezvoltarea de medicamente si terapii noi, precum si pentru studierea dezvoltarii afectiunilor cardiovasculare, oferind cercetatorilor o alternativa etica si mai precisa la abordarile existente. Cercetatorii de la Universitatea…

- La zece ani de la ultimele concerte, Pulp, formatia britanica condusa de Jarvis Cocker, se va reforma in 2023 pentru a reveni pe scena, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Politia canadiana a anuntat, luni, multiple atacuri armate, intr-o suburbie din Vancouver, ale caror victime au fost persoane fara adapost, si a precizat ca un suspect se afla in arest, relateaza The Associated Press. Royal Canadian Mounted Police a mentionat ca majoritatea atacurilor armate au avut…

- Un miner care cauta aur in campurile aurifere din Klondike (Canada) a facut o descoperire rara, informeaza The Guardian. El a gasit ceea ce paleontologul teritoriului Yukon a descris a fi „unul dintre cele mai incredibile animale mumificate descoperite vreodata in lume”: corpul pastrat in stare extraordinara…

- Conform unui studiu intocmit de Universitatea din Oxford (Regatul Unit), politicienii traiesc mai mult decat restul oamenilor pentru ca au venituri mai crescute si beneficiaza de tratamente medicale mai bune.