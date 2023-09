Stiri pe aceeasi tema

- Inceperea noului an școlar a dus la apariția unui nou val de Covid-19. Alexandru Rafila a declarat ca Romania a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi, insa se așteapta ca cifra sa mai scada in urmatoarea perioada. „A revenit si in Romania, ca si in alte tari. In momentul de fata avem circa 2.000 […] The post…

- Comisarii Garzii de Mediu din Botosani au dispus interzicerea functionarii a trei statii de carburanti si a unei statii GPL din judetul Botosani, in urma unor controale efectuate in ultima saptamana, a anuntat, vineri, seful Comisariatului Judetean, Cristina Kashyap. Potrivit sursei citate, controalele…

- In localitatea situata in zona centrala a provinciei situata intre Dunare si Marea Neagra, a existat permanent un interes pentru a crea conditiile optime desfasurarii unui invatamant de calitate, cu scopul instruirii, dar si al reducerii analfabetismului, mai ales in randul categoriilor sociale dezavantajate.…

- Virusul West Nile este prezent in Romania și, din pacate, a ucis un barbat, dar și alte 6 persoane au ajuns in stare grava la spital. Medicul Tudor Ciuhodaru prezinta cele 5 simptome care ne pot indica ca am contractat infecția: febra ridicata insoțita de durere de cap intensa, varsaturi, stare generala…

- Unul dintre cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea greutații ideale in funcție de inalțime este Indicele de Masa Corporala (IMC). IMC este calculat prin imparțirea greutații tale in kilograme la patratul inalțimii tale in metri. Greutatea excesiva sau insuficienta poate avea efecte semnificative…

- Creative Penguins este numele unui start-up iesean care ar putea avea o contributie importanta in urmatorii ani la depistarea in faze incipiente a bolii Parkinson, relateaza Ziarul de Iași. Citește și: Romania, locul III in lume la Olimpiada Internaționala de Fizica Pentru acesta, creatorul solutiei,…

- Principalul rol al sistemului imunitar este de a proteja organismul impotriva agenților patogeni, cum ar fi bacteriile, virusurile și paraziții, astfel incat tu sa te menții sanatos și sa iți poți desfașura activitațile zilnice fara probleme. Deoarece este expus zilnic la factori externi, sistemul imunitar…

- Fractura de coloana prezinta un risc ridicat de invaliditate și, in unele cazuri, chiar de deces, mai ales in cazul fracturilor cervicale care secționeaza maduva spinarii. Orice fractura vertebrala poate determina probleme pulmonare și respiratorii, iar in unele cazuri chiar moarte timpurie. Fractura…