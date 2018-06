Care sunt sansele sa se construiasca autostrada Ucraina-Bulgaria si ce ar avea Romania de castigat din asta?

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat acum cateva zile ca tara sa si Bulgaria au decis sa construiasca o autostrada care sa strabata malul vestic al Marii Negre, de la Reni la Varna, trecand si prin sudul Romaniei.



In loc sa ne bucuram prea tare ca ne vor construi altii o autostrada pe care noi nu suntem in stare sa o facem, ar trebui sa tinem cont de faptul ca peste numai un an, in Ucraina vor avea loc alegeri prezidentiale, iar Porosenko, a carui popularitate este in continua scadere, ar putea promite si lucruri pe care nu are, de fapt, intentia de a le duce la bun sfarsit.



