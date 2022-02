Care sunt posibilele rute de atac ale Rusiei în Ucraina Rusia și-a pregatit trupele sa intre in estul Ucrainei, dar guvernele occidentale cred ca Moscova ar putea planui o invazie mult mai mare, pentru a prelua controlul intreagii țari. Conform BBC , analiștii militari sunt de acord ca, cu pana la 190.000 de militari in apropierea graniței cu Ucraina, Rusia are o serie de opțiuni, in cazul in care decide sa loveasca. O lovitura dinspre est Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut drept state independente doua regiuni susținute de Rusia din estul Ucrainei, auto-numita Republica Populara Donețk și Republica Populara Lugansk. El a ordonat trupelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

