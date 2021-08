Care sunt numele care se sărbătoresc de Sfântă Maria. Peste 2 milioane de români își serbează onomastica Astazi, 15 august, de Sfanta Maria, milioane de oameni iși serbeaza ziua de nume. Care sunt numele care se sarbatoresc de Sfanta Maria? Peste doua milioane de romani iși serbeaza onomastica pe 15 august, cu ocazia sarbatorii de Sfanta Maria, iar dintre aceștia 1,8 milioane sunt femei. Datele oficiale arata ca dintre femeile care isi serbeaza astazi onomastica, 1.398.464 se numesc Maria, 273.454 Mariana, 51.620 poarta numele Marinela si alte 31.149 Mioara. De asemenea, 25.947 de femei au numele Marina, 25.447 se numesc Marilena, 10.834 Marioara, 1.685 Mariuca si 162 Maria. Care sunt numele care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

