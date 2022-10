Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii rusi au ratificat acordurile cu privire la intrarea regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporijjia in componenta Federatiei Ruse. Consiliul Federației a votat in favoarea acestri decizii, in plenul reunit de marți. Granițele teritoriilor autoproclamatele republici populare Luhansk si…

- Curtea Constitutionala rusa a declarat legale tratatele de anexare de teritorii ucrainene, semnate vineri la Kremlin de presedintele Vladimir Putin si de liderii separatisti ai regiunilor ucrainene ocupate - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat, vineri seara, multumii stranse in Piata Rosie pentru un concert organizat pentru a sarbatori de anexarea de catre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca populatia din cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk, a facut o alegere istorica pentru generatiile viitoare, referindu-se la rezultatul referendumurilor care, conform Rusiei certifica…

- Rusia a declarat vineri patru provincii ucrainene (Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie) ca fiind parte a teritoriului sau, a anuntat intr-un discurs presedintele rus Vladimir Putin, care a semnat impreuna cu liderii acelor provincii ”tratatele” de alipire a lor la Federatia Rusa si a cerut Ucrainei…

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a afirmat ca președintele rus Vladimir Putin a notificat Duma de Stat cu privire la propunerile autoproclamatelor republici populare Luhansk si Donetk, regiunilor Zaporijjia și Herson de a le accepta in componenta Federației Ruse. El a facut…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…