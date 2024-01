Care sunt cele mai căutate meserii din România. Montarea de panouri solare, jobul zilei Romania se confrunta cu o lipsa acuta de meseriași, ceea ce face ca in prezent unele servicii sa fie platite foarte bine, dat fiind oferta redusa de specialiști in piața. La mare cautare, acum, sunt, in trend cu tendințele de dezvoltare a pieței locale, meserii precum instalatori de panouri solare, contabili, companii de securitate, designeri web și firme de curațenie, dar și constructori, zugravi, instalatori, electricieni sau arhitecți. Sau cel puțin așa reiese dintr-o analiza, realizata la cererea Adevarul.ro, de un site de specialitate. Analiza a vizat peste 200.000 de solicitari trimise in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

