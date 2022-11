Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi studenți din statele africane pe care ii va invața cum sa lupte eficient cu schimbarile climatice. Invitata la Interviurile Digi24.ro, Consilierul de Stat pentru Clima și Sustenabilitate, Alexandra-Maria Bocșe, a declarat ca programul ar putea incepe chiar in viitorul an universitar.

- Purtatorul de cuvant al PNL susține ca dupa operaționalizarea celor doua reactoare de la Cernavoda, Romania va deveni independenta din punct de vedere energetic, dar și un exportator net de energie in aceasta regiune.

- Crește numarul tinerilor care cauta un loc de munca stabil in strainatate. Sunt nemulțumiți de sistemul educațional, de sistemul de sanatate, dar și de oportunitațile de angajare pe care le ofera Romania. Puțini știu insa pe cine trebuie sa arate cu degetul de la carma țarii atunci cand au o nemulțumire.…

- Romania obține aproape 1,4 miliarde euro pentru proiecte de independența energetica și combaterea saraciei energetice, dupa adoptarea propunerii RepowerEU in Consiliul Ecofin, anunța ministrul Finanțelor Adrian Caciu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Romanca Simona Halep, care si-a incheiat mai devreme sezonul competitional, se mentine pe locul 9 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, in timp Ana Bogdan a urcat pe 46, pozitie care reprezinta cea mai buna cl

- Adolescent sau tanar fiind, totul e in constructie, in proiect. Iar cand lumea din jur se schimba repede, orice plan de viitor are de suferit. Nesigurantei specifice varstei i se adauga incertitudinea lumii in care traim, iar asta face din tinerii de azi „victime" aproape sigure. Iar sa mai fii tanar…

- In ultimii ani, ca urmare a dezvoltarii unor noi ramuri, in special in domeniul web, au aparut noi profesii. De la arhitect in domeniul tehnologiei blockchain, designer jocuri digitale, expert in SEO sau manager de continut web. Toate aceste profesii inșiruite, sunt meserii, relativ noi, cu toate ca…

- Schimbarile propuse de Guvern la Pilonul II de pensii conțin prevederi contrare angajamentelor asumate de Romania in cadrul PNRR, iar eliminarea comisioanelor din contribuții ar accentua și mai mult reducerea puternica a veniturilor din acest an, fapt ce ar putea afecta sustenabilitatea operațiunilor.…