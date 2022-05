Care sunt cele mai apreciate seriale de pe Netflix?

De 10 saptamani, al patrulea și ultimul sezon din serialul ​„Ozark” rezista in topul celor mai vizionate producții Netflix. Ultimul sezon al acestui serial original captivant și laudat de critici a fost lansat pe 29 aprilie. De o saptamana insa, ​„Ozark” are un concurent serios. Este vorba de „The Lincoln Lawyer / Avocatul din limuzina”: Ozark: 48,6 milioane de ore de vizualizare pe 15 mai; The Lincoln Lawyer: 45 de milioane. Este remarcabil ca „The Lincoln Lawyer” este doar de o saptamana pe platforma și a adunat un numar impresionant vizualizari. In ultimele zile, „The Lincoln Lawyer” l-a detronat…