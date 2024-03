Cod galben de vânt puternic până joi dimineața pentru județul Arad

Județul Arad se află sub avertizare cod galben de vânt puternic de miercuri dimineața până joi seara. În fapt, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a... The post Cod galben de vânt puternic până joi dimineața pentru județul Arad appeared first on Special… [citeste mai departe]