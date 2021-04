Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a precizat, vineri, ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze, dupa ce nu a știut sa raspunda intrebarilor legate de ordinul cu regulile inmormantarii in cazurile de COVID. Florin Citu a fost intrebat ce parere are despre eroarea de comunicare a lui Vlad Voiculescu.…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele s-a implicat in scandalul de la nivelul coaliției de guvernare, in care mai mulți lideri PNL, inclusiv premierul Florin Cițu, arata cu degetul spre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cerandu-le reprezentanților partidelor sa il susțina pe Voiculescu.…

- PSD solicita din nou demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa ce s-a descoperit ca la un spital din Sibiu bolnavii de COVID-19 era sedati si legati de paturi, pentru a nu deranja cadrele medicale. “Colegii mei sunt ingrijorati de ceea ce se intampla la spitalul de la Sibiu, unde bolnavii…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a picat, dar 140 de parlamentari au votat “pentru”, 161 au votat “impotriva” și alți 2 s-au abținut. Un deputat PNL, Corneliu Olar, a votat printre cei care au fost de acord cu moțiunea la adresa ministrului Sanatații. El a declarat,…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Avocatul Poporului i-a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii. Avocatul Poporului a postat, miercuri, solicitarea prin…