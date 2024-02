Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a plecat azi din București. El va merge in China, la Tianjin Jinmen Tiger, care a platit 120.000 de euro pentru el. Dupa mai multe negocieri, Andrea Compagno a parasit-o pe FCSB, dupa ce Gigi Becali a decis sa nu mai mizeze pe el. Iar azi a plecat spre China.…

