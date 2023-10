Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane cauta solutii sa aduca cat mai rapid in tara aproximativ 790 de romani, care se afla ca pelerini in Israel, unde mii de rachete au fost lansate din Fașia Gaza intr-un atac-surpriza al Hamas, a anunțat sambata, 7 octombrie, premierul Marcel Ciolacu.„Sunt in jur de 790 de romani, in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj catre populatie: „Suntem in razboi si vom castiga!”. Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Rezervistii din Israel au fost mobilizati. Netanyahu promite…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoareasca in aceasta tara sa isi reprogrameze deplasarea. De asemenea, cetatenii romani care se afla pe teritoriul Statului…

- „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața”, transmite premierul Marcel Ciolacu: „cerem ca aceste atacuri sa inceteze imediat”. „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul și condamnam atacurile cu rachete impotriva Israelului. Transmitem…

- Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete de sambata dimineața impotriva Israelului, transmite președintele Klaus Iohannis. „Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile.…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP.Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

- E razboi in Israel! Azi-dimineața, la ora 06:20, organizația paramilitara Hamas a pornit un atac fara precedent la adresa Israelului, lansand peste 5.000 de rachete # Ministrul Apararii și Comandatul Poliției au declaarat stare de razboi pe teritoriul țarii # Rezerviștii au fost mobilizați și chemați…

- Sirenele au rasunat timp de mai multe minute in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți din Gaza au intrat pe teritoriul israelian,…