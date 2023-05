Construcția celui mai mare și mai nou centru comercial din județul Alba, Alba Iulia Mall, care va avea o suprafata de 28.900 mp si va costa 44,8 milioane de euro, se afla in plin avant. Centrul comercial, care se preconizeaza ca va fi deschis in aceasta toamna, este construit de Kapital si MAS REI, companie […] The post Care este stadiul lucrarilor la NOUL MALL din Alba Iulia. Vezi cand s-ar putea DESCHIDE și LISTA magazinelor first appeared on albaiuliainfo.ro .