Care este satul românesc aflat pe locul II între atracțiile Europei Un portal de pe platforma sociala X a desemnat cele mai atractive locuri de vizitat din Europa. Pe locul doi se afla un sat transilvanean – Biertan, județul Sibiu. Locul I este ocupat de orașul Freudenberg, situat in Renania de Nord-Westfalia, Germania. Romania e mereu surprinzatoare. Un colṭ de Rai din Transilvania, Biertan, a devenit faimos in intreaga lume. Portalul Culture Critic, de pe rețeaua de socializare X, a desemnat cele mai fascinate locuri de vizitat din Europa. Și, dupa orașul Freudenberg, situat in Renania de Nord-Westfalia, Germania, al doilea clasat este satul Biertan, din județul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

