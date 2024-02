Cod portocaliu de ninsori! Unde se va depune strat consistent de zăpadă Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente! Vezi in randurile de mai jos unde va ninge și unde se va depune strat consistent de zapada. Dupa cateva zile in care temperaturile au fost unele primavaratice, iar soarele a stralucit pe cer in mai toate regiunile, iata ca vremea se schimba radical! Meteorologii ANM au emis recent o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, vant, dar și ploi! Angajații ANM a precizat ca la munte se va depune un strat consistent de zapada, iar pentru trei județe a fost emis cod portocaliu. De la ora 10.00 a intrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe avertizari cod galben și cod portocaliu de vreme rea in Romania. ANM a emis, in urma cu scurta vreme in urma, o informare meteorologica, valabila in intervalul 13 februarie, ora 10 – 14 februarie, ora 08. In intervalul menționat,…

- Pana miercuri dimineața, județul Hunedoara este sub atenționare ANM de precipitații și vant, iar in zona montana va ninge abundent. „Marti, vantul va avea intensificari temporare in regiunile vestice si sud-vestice, iar spre seara si noaptea, si in cele estice, cu viteze de 45…55 km/h”,…

- COD: PORTOCALIUInterval de valabilitate: 13 februarie, ora 10 – 14 februarie, ora 08Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, temporar vor fi precipitații indeosebi in nordul, centrul și estul țarii, unde se vor…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 13 februarie, ora 10.00-14 februarie, ora 08.00 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații indeosebi in nordul, centrul și estul…

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- Mai multe zone inalte din centrul și vestul țarii vor fi afectate pana miercuri, 14 februarie, de ninsori și ploi torențiale. Totodata, estul țarii se va afla miercuri sub avertizare cod galben de vant, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Meteorologii anunța ca pana miercuri, la…

- Potrivit ANM, in intervalul 13 februarie, ora 10.00 – 14 februarie, ora 08.00, temporar vor fi precipitatii indeosebi in nordul, centrul si estul tarii, unde se vor acumula cantitati de apa in general de 15...25 l/mp. Vor fi ploi, ce vor avea si caracter de aversa.”In Carpatii Orientali si trecator…

- Meteorologii au prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu.Potrivit ANM, in intervalul…