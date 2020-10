Stiri pe aceeasi tema

- Sarcina principala a NATO in timpul pandemiei este sa se asigure ca actuala criza sanitara provocata de pandemia de COVID-19 nu se va transforma intr-o criza de securitate, a declarat marti secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie la conferinta ''Pregatirea NATO si a…

- NATO se confrunta cu o dilema in Afganistan si trebuie sa decida daca va parasi tara, riscand astfel ca aceasta sa devina un rai al teroristilor internationali, sau sa ramana, a declarat vineri secretarul general al aliantei Jens Stoltenberg in videoconferinta cu cei 30 de ministri ai apararii din…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg reitereaza decizia Aliantei Nord-Atlantice de a-si retrage fortele din Afganistan ”impreuna cu” Statele Unite, dupa anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump privind retragerea trupelor americane din aceasta tara pana de Craciun, relateaza…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…

- Ministrul N. Ciuca, intalnire cu comandantul Forțelor Aliate din Europa Întrevederea ministrului apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca (dr), cu generalul Tod D. Wolters (stg), comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR) Foto: oto Laurențiu Turoi/MApN Ministrul apararii naționale,…

- Un protest organizat de sindicatele din Bulgaria in orașul Ruse ingreuneaza circulația prin Punctul de Frontiera Giurgiu – anunța autoritațile de frontiera. Acestea recomanda folosirea altor vami pentru trecerea graniței romano-bulgare. Ca urmare a unor actiuni de protest desfasurate pe teritoriul Bulgariei…

- La Sofia si in alte orase ale Bulgariei politia patruleaza pe strazi, dupa ce noaptea trecuta fortele de ordine au demontat corturile si barajele rutiere instalate acum o saptamana de protestatari care cer demisia Guvernului pe care il acuza de coruptie. Manifestantii au ocupat, incepand din 29 iulie,…