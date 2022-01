Care este prima țară din UE care elimină toate restricțiile împotriva COVID-19? Danemarca devine prima țara din Uniunea Europeana care elimina restricțiile anti-COVID-19. Decizia a fost luata in urma recomandarilor autoritaților specializate și este susținuta de toate partidele politice.Aproximativ 82% din populația Danemarcei este vaccinata cu schema completa. Acest lucru se intampla in condițiile in care numarul internarilor in spital și al deceselor asociate variantei Omicron a ramas stabil. „In aceasta seara putem … regasi zambetul. Avem vești incredibil de bune, acum putem elimina ultimele restricții privind coronavirusul in Danemarca. Guvernul a decis ca nu mai trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara din UE renunța la toate restricțiile impotriva COVID la 1 februarie! Danemarca urmeaza sa ridice toate restricțiile ramase legate de COVID-19, avand un numar de internari și decese stabil și o rata mare de vaccinare. „In seara asta putem gasi din nou zambetul. Avem vești incredibil de bune,…

- Mai multe țari renunța total la restricțiile anti-COVID. Ce spun oficialii romani. Marea Britanie, Danemarca, Irlanda, Țarile de Jos au anunțat, rand pe rand, ca renunța la restricțiile anti-covid, unele chiar total! Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat miercurea trecuta ca la 27 ianuarie…

- Danemarca relaxeaza restricțiile COVID-19 și a permis redeschiderea anumitor locații duminica, in ciuda raspandirii variantei Omicron in țara, noteaza Euronews. Cinematografele, gradinile zoologice, muzeele și teatrele au fost printre locurile care au putut primi din nou vizitatorii. Un numar limitat…

- Danemarca va deveni prima țara din Uniunea Europeana care incepe imunizarea cu a patra doza de vaccin anti-Covid pentru cetațenii vulnerabili, relateaza Reuters. Guvernul danez a facut anunțul, miercuri, in contextul creșterii numarului de infectari din cauza variantei Omicron.

- Toti strainii si nerezidentii care doresc sa intre in tara vor fi obligati sa prezinte un test PCR negativ de mai putin de 72 de ore sau un test antigen de mai putin de 48 de ore, a indicat Ministerul danez al Sanatatii, intr-un comunicat.Aceasta masura va intra in vigoare din 27 decembrie pana cel…

- Slovacia va dona 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech unei alte tari din Uniunea Europeana, Danemarca, in luna ianuarie, pentru a sprijini campania de vaccinare cu doze "booster" in aceasta tara, afectata de o crestere a numarului de infectari cauzate de varianta cu raspandire…

- Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a anuntat vineri seara ca din 7 decembrie si pana pe 9 ianuarie vor fi inasprite anumite restrictii din cauza tulpinii Omicron de Covid-19. Cluburile de noapte, redeschise recent, vor fi din nou inchise, evenimentele precum concertele si competitiile sportive desfasurate…

- In Oslo a fost depistat cel mai mare focar de Omicron din Europa. In acest context, Norvegia a anunțat noi restricții contra raspandirii Covid-19. Se pare ca focarul de Omicron a aparut in urma unei petreceri de Craciun. Conform Euronews, in urma evenimentului a fost confirmat un caz de imbolnavire.…