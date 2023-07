Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de oferta stabilit in cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la actiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/actiune oferita, ceea ce implica o capitalizare de piata de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro), informeaza miercuri principalul…

- ”Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile si unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunta pretul ofertei publice initiale derulate de catre Fondul Proprietatea S.A., cu sediul social…

- Prețul final al ofertei Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferita, anunța un comunicat de presa transmis de Hidroelectrica. Comunicatul poarta data de 5 iulie 2023. Conform acestui anunț, prețul de 104 RON pe acțiune “implica o capitalizare de piața de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde…

- Bogdan Badea a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, la ce luna a ajuns Hidroelectrica cu emiterea facturilor si cand se va ajunge la zi. “Foarte curand vom ajunge la zi. Ritmul de emitere este unul care sa nu puna o presiune extrem de mare pentru consumatori de aceea exista o anumita secventialitate…

- “Este un moment istoric pentru Hidroelectrica, este un moment istoric pentru piata de capital. De astazi, in mod oficial, se lanseaza oferta publica initiala pentru listarea Hidroelectrica. Este un moment mult asteptat. Compania a lucrat intens in ultimii ani la acest proiect si iata ca astazi ne aflam…

- Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a anunțat vineri in contextul listarii companiei ca interesul este foarte mare, dar statul va ramane acționar majoritar in continuare.

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins, marti, cel mai scazut nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care cererea de gaze a fost diminuata de o productie record de energie fotovoltaica in Germania, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.