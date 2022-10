Care este metoda prin care elimini riscul blocării cardului în bancomat. Principalele tipuri de operațiuni pe care le poţi efectua Esti o persoana activa, prinsa de valtoarea digitalizarii, sau pur si simplu iti doresti sa scapi de cardul sau cardurile din portofel, gandindu-te, mai ales, la posibilitatea destul de mare de a-l pierde sau (si mai rau!) de a fi furat sau de a-ti ramane blocat in bancomat. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce sunt dispozitivele contactless, cum poti retrage bani de pe card direct cu telefonul, cu ceasul smart sau prin intermediul altor alte gadget-uri (obiecte tehnologice). ”Digitalizarea este viitorul, iar soluțiile care ne fac viața mai ușoara se bucura de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz clasic de inșelaciune prin metoda „Accidentul” a fost judecat la instanțele din Alba și Hunedoara. „Sageata” unui deținut care suna din penitenciar victimele a fost condamnata definitiv la inchisoare cu executare.

- Universitatea Transilvania din Brasov va primi aproximativ 7 milioane de euro prin PNRR. Banii vor fi folosiți pentru digitalizarea proceselor de educație si cercetare.Bugetul proiectului este de 34.753.711 de lei, din care valoarea nerambutsabila PNRR este de 29.204.799 de lei si 5.548.912 de lei TVA.…

- Banii de pe urma taxarii bancilor din Cehia ar urma sa finanțeze subvențiile acordate in contextul crizei energetice.Inițiativa ministrului ceh de Finanțe ar urma sa fie anunțata oficial in seara zilei de joi, 6 octombrie.Taxa pe profiturile excepționale ar urma sa ajunga la 60% din…

- Consumatorii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE."In aceeași Ordonanța 27 (care stabilește tarifele la energia electrica pentru anul 2022),…

- Pentru anumite tipuri de operatiuni, cum ar fi activarea cardului sau personalizarea PIN-ului, din motive de siguranta, este necesara in continuare prezentarea cardului fizic. ”Clientii pot retrage bani de pe card de la bancomatele CEC Bank direct cu telefonul, cu ceasul smart sau cu alte dispozitive…

- Apple reuseste sa surprinda prin lansarea foarte rapida a noii versiuni de iOS, care va fi disponibila la doar cateva zile dupa prezentarea seriei iPhone 14.Anul acesta, utilizatorii versiunilor anterioare de iPhone vor putea sa instaleze si sa foloseasca noua versiune a sistemului de operare…

- George Simion a dezvaluit suma pe care a reușit s-o stranga la nunta sa.Președinte AUR s-a casatorit cu Ilinca Simion, iar evenimentul de la Maciuca, unde au fost invitați mii de oameni, a acaparat Romania.Simion a mai spus ca banii stranși la nunta ii va dona pentru construcția unui…

- Viata se intampla zi de zi si este greu sa prezici cand sau cum vor veni "surprizele" de tot felul. In ciuda acestui fapt, extrem de putini romani ar putea acoperi o urgenta de 1.000 de euro cu economii.Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce este "Fondul de urgenta" si care…