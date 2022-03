Stiri pe aceeasi tema

USR a depus marti, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Catalin Predoiu.

Starea de alerta expira in Romania pe 8 martie, la miezul nopții. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, confirma ca Guvernul nu va prelungi starea de alerta.

Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a declarat sambata ca 66.224 de barbati ucraineni s-au intors in tara din strainatate pentru a se alatura luptei impotriva invaziei ruse, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

O aeronava charter care transporta cetațeni ruși a fost reținuta pe aeroportul canadian Yellowknife din Yukon, a declarat joi ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra.

Ministerul Sportului a solicitat, joi, federatiilor nationale sa nu deplaseze in perioada urmatoare sportivi in Ucraina, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din zona, a anuntat institutia intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES.

Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, adjuncții sai, șefii de secții ai Direcției precum și invitați din mediul judiciar participa, joi, la prezentarea bilanțului de activitate pentru perioada 2021-2022 a structurii ministerului public.

Partidul Comuniștilor și Partidului Socialiștilor a format oficial Blocul Politic al Comuniștilor și Socialiștilor (BPCS). Anunțul a fost facut astazi, 16 februarie, de catre liderii celor doua partide, dupa ședința birourilor executive.

Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters.