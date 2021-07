Portarul italian Gianluigi Donnarumma a fot desemnat cel mai bun jucator al EURO 2020, duminica seara, dupa finala caștigata contra Angliei. In varsta de 22 de ani, goalkeeper-ul a aparat doua lovituri de departajare in ultimul act al turneului și a avut o evolutie apreciata pe tot parcursul turneului continental. Tot din lotul Squadrei Azzurra, Leonardo Bonucci a devenit cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de EURO, la cei 34 de ani și 71 de zile. La finalul prelungirilor, scorul era 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi și…