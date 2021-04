Care este atitudinea românilor anul acesta, vizavi de cozonaci Jumatate dintre romani vor sa prepare cozonaci, iar cei care ii cumpara prefera marcile romanești. Aceasta este doar una dintre concluziile unui studiu realizat acum, chiar in preajma Paștelui. Studiul s-a ocupat de obiceiurile de consum ale romanilor privind produsele de panificație, cu ocazia sarbatorilor pascale. Astfel aflam ca pandemia i-a incurajat pe romani in ultimul an sa se apuce de framantat cozonaci! Studiul Reveal Marketing Research arata ca aproape jumatate dintre respondenți obișnuiesc sa consume cozonac doar cu ocazia sarbatorilor, atunci cand efortul de a pregati o rețeta complexa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

