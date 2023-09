Misiunile de weekend ale jandarmilor din Constanta

In perioada 22 24 septembrie 2023, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural artistice si sportive care vor avea loc in judetul Constanta in aceasta perioada. In perioada 22 24 septembrie 2023, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica… [citeste mai departe]