- Nothing Chats, o aplicație de chat dezvoltata de producatorul de smartphone-uri cu Android, Nothing și de compania Sunbird, a pretins ca poate sparge protocolul iMessage al Apple și poate oferi utilizatorilor de Android “bule albastre”.

- Șeful Poliției locale din Sighetul Marmației a facut declarații despre momentul in care a gasit-o pe copila de doar 13 ani care era data disparuta și pentru care parinții au oferit recompensa.Ea se afla in locuința insalubra a unui barbat care ar fi violat-o pe adolescenta și a șantajat-o ca va publica…

- Concurenții s-au transformat in ghizi la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Deși inițial li s-a parut o proba distractiva, la final s-a lasat cu mai multe pedepse. Vezi cum s-au descurcat echipele.

- Vlad Musta și Alex Maxim au facut senzație pe scena de la Vocea Romaniei, amandoi avand doua voci de excepție. Jurații au fost uimiți de performanța celor doi tineri, iar Pavel Bartoș a ținut sa aminteasca un lucru foarte important. Vezi mai jos despre ce este vorba! Pavel Bartoș l-a pus pe ganduri…

- In cursul zilei de ieri, un tanar de 20 de ani din Vadu Izei a fost depistat in trafic, la volanul unui autoturism, de doua ori in aceiași zi, de catre polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag. Astfel, la ora 14.30, lucratorii secției de poliție, in timpul exercitarii serviciului de patrulare pe raza localitații…

- In ciuda succesului pe care il are, Gina Pistol nu a fost ocolita de probleme. Soția lui Smiley s-a confruntat cu depresia postnatala și, din cauza unor probleme de sanatate, a fost nevoita sa renunțe la televiziune.

- Ada Galeș este concurenta la America Express - Drumul Soarelui și participa in show-ul de la Antena 1 alaturi de mama ei, Antoneta. Detalii neștiute despre actrița.Cine este și ce studii are Ada GaleșAda Galeș este nascuta pe 9 martie 1991, ceea ce inseamna ca a implinit recent frumoasa varsta de 32…