Stiri pe aceeasi tema

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, a informat CNAS, vineri,…

- Ziarul Unirea Cardul national de sanatate redevine obligatoriu de la 1 iulie 2020 pentru anumite servicii medicale De la 1 iulie 2020, serviciile acordate de catre unitatile sanitare cu paturi, furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie…

- La 1 Iulie, cardul de sanatate redevine obligatoriu! Serviciile medicale acordate de spitale, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie si cei de dializa vor trebui din nou validate cu cardul național de asigurari de sanatate, incepand…

- La 1 Iulie, cardul de sanatate redevine obligatoriu! Serviciile medicale acordate de spitale, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie si cei de dializa vor trebui din nou validate cu cardul național de asigurari de sanatate, incepand…

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, potrivit unui comunicat…

- Pana la 30 iunie, toate serviciile medicale si farmaceutice se vor acorda FARA cardul de sanatate. In urmatoarele zile, Casa de Asigurari de Sanatate Arges va incheia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, acte aditionale la contractele aflate in derulare de la inceputul…

- In aceasta perioada cardul de sanatate nu mai e obligatoriu, iar pacientii cu COVID-19 vor putea fi tratati, chiar daca nu au asigurare medicala. ”In aceasta perioada nu va fi necesara folosirea cardului de sanatate. Practic serviciile medicale, ingrijirile la domiciliu, materialele sanitare, medicamentele…

- "Executivul a aprobat astazi hotararea de guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…