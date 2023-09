Lucrurile nu sunt deloc simple, și asta deoarece cei doi vor avea de imparțit o casa de 200 mp construita in 2005 in Iași, impreuna cu terenul de 1.200 mp aferent acesteia, dar și un apartament de 51 mp cumparat in 2019, relateaza Ziare.com care citeaza ziaruldeiasi.ro.Pe lista se mai afla și un imobil de 120 mp intr-o comuna din județul Neamț, dar și doua terenuri, in suprafața totala de 23.000 mp in aceeași localitate.La comun apare o colecție de arta, evaluata la 50.000 euro, achiziționata incepand cu anul 2009.Cardiologul mai deține și un cabinet de specialitate in Nicolina, care i-a adus…