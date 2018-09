Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru "ingera"" Victoria's Secret a renun:at la inhibi:ii "i le-a arEtat tuturor cu ce a inzestrat-o mama naturE. Josephine Skriver "tie cu siguran:E cum sE incingE imagina:ia bErba:ilor, astfel cE a avut o apari:ie de infarct la o petrecere cu "taif din New York.

- Camila Cabello este marea castigatoare a celei de-a 35-a gale MTV Video Music Awards, care a avut loc luni seara la New York si pe scena careia au urcat artisti ca Jennifer Lopez, Cardi B si Nicki Minaj, de asemenea premiati, dar si Madonna, Aerosmith si Post Malone, informeaza contactmusic.com. Cantareața…

- Cantareata americana de muzica rapp Cardi B a deschis, luni seara, gala MTV Video Music Awards (VMA) 2018 marcata de mesaje politice, cu un show care a atras atentia asupra masurilor controversate ale presedintelui Donald Trump in materie de imigratie, relateaza Reuters. Zeci de copii imigranti insotiti…

- Adrian Rus, unul dintre fiii chestorului de poliție in rezerva, Toma Rus, l-a snopit in bataie pe Adrian Mureșan, fostul iubit al Vladuței Lupau, cantareața de muzica populara. Incidentul s-a petrecut la UNTOLD, unde conform unor surse citate de Gazeta de Cluj , Adi Rus a fost scos de jandarmi afara…

- Bataie intre doi controlori și un barbat fara adapost, in Capitala. Persoanele implicate, trei barbati in varsta de 27, 23 si respectiv 43 de ani, au fost duse la Sectia 1 de Politie pentru cercetari. Incidentul a avut loc in stația Universitate, iar mai mulți jandarmi au intervenit. Conform Jandarmeriei…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o masina d eteren a intrat pe trotuar, in Manhattan, informeaza autoritatile americane. Incidentul s-a produs in jurul orei locale 02.30 pm pe Sixth Avenue, intr-o zona intr-o zona aglomerata. SUV-ul s-a proiectat in restaurantul corean…

- Fostul deputatul Alexander Telepnev, cel care l-a snopit in bataie pe DJ Smash, a fost condamnat la doi ani de inchisoare. Aceeasi pedeapsa a fost primita si de complicele sau, transmite presa rusa.Incidentul a avut loc in luna februarie.

- Incidentul s-a produs vineri, 15 iunie. Doi barbati s-au luat la bataie si dupa ce unul dintre ei s-a prabușit, celalalt, adica Negimedin Boran, a inceput sa-l calce, efectiv, pe cap, sa-i traga pumni in fața și sa-l bata cu o bata, scrie replicaonline.ro. La fața locului au intervenit politistii…