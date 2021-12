Carbohidrații: care sunt buni, care sunt răi și care sunt efectele lor în nutriție Așa cum este cazul și cu grasimile alimentare , reputația carbohidraților in nutriția umana au avut parte de-a lungul timpului de schimbari radicale, fiind ba prieteni, ba dușmani. Astazi opinia nutriționiștilor este ferma: carbohidrații reprezinta unul dintre cele mai importante elemente ale unei diete sanatoase; cheia este alegerea carbohidraților „buni”, care nu contribuie la instalarea unor boli cronice, precum diabetul, și nu afecteaza vasele de sange (ducand la boli ale inimii, infarcte sau atacuri cerebrale). Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele publice privind consumul de grasimi, enunțate fie de autoritați publice, fie de nutriționiști de ocazie, au fost amestecate de-a lungul timpului. Dupa zeci de ani de studii pe grupuri mari de oameni, astazi avem o idee destul de precisa despre efectele asupra organismului uman ale consumului…

- "Oricum la o parte din alimente preturile au crescut. Nu este sfarsitul si sigur nu este o veste buna. La paine si produse de panificatie preturile au crescut cam cu 15-20%, la uleiul de floarea soarelui in jur de 20%, la lactate 4-5 procente. La carnea de porc inca nu s-a intamplat nimic, pentru ca…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri, 17 noiembrie, in Europa, dupa ce autoritatea germana de reglementare din domeniul energiei a invocat, cu o zi inainte, un obstacol juridic și a suspendat procesul de aprobare a gazoductului Nord Stream 2, noua conducta care ar trebui sa aduca pe continent…

- O cantitate de 25 000 de tone de deșeuri produse in pandemie au ajuns in oceanele lumii. Pandemia de coronavirus a dus la o crestere importanta a deseurilor de plastic la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Academia Chineza de Stiinte, relateaza dpa. “Deseurile de plastic…

- Problematica apelor pluviale, meteorice sau pe ințelesul tuturor a apelor din precipitații, in principal ploi dar și din topirea zapezilor, au devenit o preocupare a specialiștilor in domeniu in ultima decada.

- Ministerului Apararii a decis sistarea alimentarii cu gaze naturale a Focului veșnic de la Complexul Memorial ”Eternitate” din Capitala, pana la remedierea sistemului de injecție a gazelor.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, vineri, ca este necesara initierea unui nou lockdown pentru o perioada de minim de doua saptamani. „Din punctul meu de vedere este momentul initierii unui nou lockdown de cel putin doua saptamani, acest lucru…

- Efectele adverse ale vaccinului anti COVID sunt mult mai ușoare decat simptomatologia data de infecția cu virusul SARS-Cov-2, motiv pentru care Herman Berkovits, medicul fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, recomanda vaccinarea, inclusiv cu doza trei a vaccinului, la fel cum se procedeaza…