Poluarea ucide 30.000 de români în fiecare an Romania ocupa locul 45 in lume și locul 8 la nivel european in ceea ce privește rata de mortalitate cauzata de poluare, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Potrivit Agenției Europene a Mediului, in Romania mor, anual, aproximativ 30.000 de oameni din cauza poluarii, arata un studiu realizat in 2023. Datele Agenției Europene a Mediului (AEM)arata ca Iașiul este orașul cu aerul cel mai poluat din Romania. Astfel, frumosul oraș al Moldovei se plaseaza pe locul 340 din 375 intr-un clasament efectuat de Agenția Europeana a Mediului , pornind de la cel mai curat la cel mai poluat oraș,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

