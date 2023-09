ȘANSA… Localnicii din Oltenești și Garceni din județul Vaslui vor beneficia de testari medicale gratuite, intrucat caravana „Nu am facut destul” va ajunge in aceste comune. Prezența acestor specialiști este importanta pentru depistarea bolilor oncologice, mai ales ca in sate sunt oameni care nu au posibilitatea de a ajunge la timp la medic. Locuitorii din […] Articolul Caravana “Nu am facut destul” ajunge la Vaslui, in comunele Oltenești și Garceni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .