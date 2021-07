Caravana de vaccinare se află azi în Piaţa CUG şi la Egros Dupa 10 zile consecutive in care in municipiul Iasi rata de incidenta COVID-19 s-a situat la plafonul de 0,03 cazuri noi la mia de locuitori, ieri, rata a ajuns la 0,04 . Potrivit raportarilor, au fost depistate in urma testelor sase noi cazuri de infectie cu SARS COV 2. In schimb, nu a fost anuntat niciun deces in randul pacientilor internati in saloanele COVID 19. Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport CO (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca duminica va fi reluata actiunea suplimentara pentru a sustine campania de vaccinare impotriva COVID-19, prin organizarea unei noi caravane mobile in cartierul Alexandru cel Bun din municipiul resedinta. Potrivit sursei citate, duminica, intre…

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Acum este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe cazuri fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- Un nou centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 se va deschide, vineri, la Obor, unde cei interesati se pot imuniza fara programare. „Vineri, deschidem ‘Caravana de la Obor’ – un nou centru de vaccinare mobil, unde oamenii se pot vaccina rapid si fara programare. Avem Pfizer si Johnson & Johnson,…

- Cele doua puncte mobile de vaccinare anti-COVID, un troleibuz și un autobuz, se vor afla și astazi pe strazile Capitalei pentru a efectua imunizarea tuturor doritorilor din oraș și din suburbii, in apropierea locului de trai sau de serviciu. Astfel, astazi, in intervalul orelor 10:00-18:00, acestea…

- Vineri, 28 mai 2021, are loc o campanie de vaccinare impotriva noului coronavirus a persoanelor netransportabile din comuna Viișoara. 6 persoane din Viișoara și o singura persoana din Urca s-au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 455 cazuri noi de persoane…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu viziteaza joi, de la ora 12:00, centrul de vaccinare impotriva Covid-19 de la Spitalul Militar din Constanța. Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara sunt deschise, incepand…