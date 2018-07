Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa prezinte, in septembrie, propuneri in vederea unei consolidari a protectiei frontierelor externe ale UE - inca din 2020 - cu 10.000 de graniceri, intr-un context de inasprire a politicii migratiei in Europa, relateaza AFP, informeaza news.ro.”Am prevazut initial…

- Austria a ales pentru cea de-a treia sa presedintie a UE deviza:"O Europa care protejeaza", reunind preocuparile celei mai mari parti din statele membre, comenteaza AFP. Gestionarea problemei migratiei, obiect al unui acord fragil obtinut vineri la summitul de la Bruxelles, va fi dosarul…

- Prim-ministrul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a declarat ca se afla in discutii cu alti lideri europeni pentru a crea un centru pentru refugiatii care nu au primit azil. Tabara ar urma sa fie plasata in Europa, dar nu intr-o tara membra UE, scrie Reuters. Germania, Olanda si Austria se afla printre…

- Vicecancelarul Austriei, Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii extremiste Partidul Libertatii (FPO), pledeaza pentru reformarea reglementarilor Uniunii Europene, contestand venirea angajatilor din Europa de Est in tari vest-europene.

- 100 de elevi de la Liceul de Arte „Sabin Pauta“ si 300 de elevi de la Colegiul National „Traian Lalescu“ au sarbatorit Ziua Europei in Centrul Civic al municipiului Resita. Evenimentul organizat in parteneriat cu Primaria Resita si Europe Direct Timisoara s-a desfasurat in cadrul Programului…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

