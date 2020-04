Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin al ministrului Sanatatii vine cu precizari legate de instituirea masurii de carantina institutionalizata sau la domiciliu pentru persoanele afectate de COVID-19, dar asimptomatice.Noul Ordin publicat in Monitorul Oficial prevede instituirea masurii de carantina la domiciliu numai in situatia…

- Ordin al ministrului Sanatatii care vine cu precizari legate de carantina Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Un ordin al ministrului Sanatatii care vine cu precizari legate de instituirea masurii de carantina institutionalizata sau la domiciliu pentru persoanele afectate…

- Pacienții cu forme ușoare de Covid-19 vor fi tratate la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie, incepand cu ziua de maine. Anunțul a fost facut de catre Ministra Sanatații Viorica Dumbraveanu, in cadrul briefingului de presa.

- In timp ce fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, anunta miercuri seara ca toti cetatenii Bucurestiului urmeaza sa fie testati pentru infectia cu noul coronavirus, in Monitorul Oficial era publicat un ordin de ministru prin care, persoanele aflate in carantina institutionalizata, vor fi testate…

- Persoanele aflate in carantina instituționalizata vor fi testate pentru COVID-19 doar daca devin simptomatice, potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial. Astfel, potrivit ordinului publicat...

- In cazul persoanelor aflate in carantina institutionalizata se efectueaza un test pentru COVID-19 numai daca devin simptomatice. Precizarea apare intr-un document care modifica ordinul ministrului Sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de…

- Masuri drastice pentru persoanele care sunt izolate la domiciliu și parasesc locația fara acordul autoritaților, prin ordonanța militara emisa de Ministerul Afacerilor Interne. Actul normativ prevede: Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat ca persoanele sosite din strainatate in capitala chineza vor fi plasate incepand de luni in centre de carantina, pentru a proteja tara de cazurile importate de Covid-19, a informat presa de stat, citata de AFP, informeaza AGERPRES . Pana in prezent, persoanele care…