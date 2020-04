Carantina schimba obiceiuri: Tot mai multi oameni devin "fermieri urbani" Masurile de carantina impuse din cauza pandemiei de coronavirus determina din ce in ce mai multi locuitori ai oraselor sa cultive fructe si legume in casele lor, ceea ce ar putea da un impuls durabil agriculturii urbane, sustin arhitectii si expertii alimentar consultati de Reuters.



Conform celor mai recente date, numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a trecut de 1,3 milioane la nivel mondial, iar numarul deceselor a depasit 74.000.



Potrivit mass media, achizitiile determinate de panica din unele tari au dus la golirea rafturilor supermarketurilor si la cresterea achizitiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Masurile de izolare la domiciliu si achizitiile de alimente determinate de panica pe fondul pandemiei de coronavirus ar putea stimula preturile mondiale la alimente, chiar daca exista o oferta suficienta de cereale si oleaginoase in principalele state exportatoare, a declarat sambata un economist sef…

