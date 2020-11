Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru unele localitati Foto: MApN La propunerea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta din Cluj, Timis si, respectiv, Salaj, secretarul de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru…

- Potrivit Ordinelor privind instituirea carantinei in municipiul Zalau si orasele Jibou si Cehu Silvaniei, pe o perioada de 14 zile, in localitatile amintite sunt impuse o serie de restrictii.

- La propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența din Cluj, Timiș și Salaj, comandantul acțiunii, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru urmatoarele localitați: – Gherla din județul Cluj; – Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbravița, Fibiș, Ghiroda,…

- Autoritațile din Salaj au decis in data de 3 noiembrie sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinului Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala, incepind cu data de 5 noiembrie, ora 00:00, pe o perioada de 14 zile, pentru municipiul…

- Italia recurge la noi restricții in lupta cu pandemia de COVID-19. Un anunț in acest sens a fost facut de premierul Giuseppe Conte, ca urmare a noilor cifre record anunțate in urma bilanțului de ieri. Vorbim despre 28.244 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, cel mai mare numar de cazuri din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj a decis, marti, sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinului Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala, incepand cu data de 5 noiembrie, ora 0,00, pe o perioada de 14 zile,…

- In aceasta seara s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care a e emis urmatorul Proiect de Hotarare: PROIECT HOTARARE nr. ……..65 Din 3 noiembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Salaj privind propunerea instituirii carantinei in localitațile Zalau, Jibou…