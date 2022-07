Stiri pe aceeasi tema

- Un județ din Florida se afla in carantina din cauza descoperirii unei populații in creștere rapida de melci giganți invazivi. Departamentul pentru Agricultura și Servicii pentru Consumatori din Florida (FDACS) a confirmat ca in zona New Port Richey din județul Pasco erau melci africani giganți pe 23…

- Bombardamentele, cum spuneam și in alta știre, se intorc in capitala Ucrainei. Rușii considera din nou ca trebuie sa loveasca, la propriu, Kievul. Numai in dimineața de duminica, dupa cum a scris pe Telegram parlamentarul ucrainean Oleksiy Honcharenko, au fost 14 rachete care au cazut peste capitala.…

- Tamila Tacheva, reprezentant permanent al președinției ucrainene in Crimeea, face acuzații grave la adresa rușilor. Oficialul afirma ca aceștia tortureaza cetațenii ucraineni. Cel puțin 600 de persoane ar fi inchise, in opinia sa, in subsoluri din orașul Herson și din imprejurimi și supuse torturii…

- Ministerul Afacerilor Externe promite un document online care sa ne usureze accederea spre viza pentru Statele Unite. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un document online de tip „Smart Flyer” care contine informatii utile referitoare la pasii de…

- Un grup de oameni de știința din Statele Unite studiaza in prezent persoane care au reușit sa scape de infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2 in timpul acestei pandemii. Scopul declarat al acestui studiu este de a descoperi acele indicii care ar putea ajuta la prevenirea infectarii celorlalte persoane,…

- Un regim alimentar vegetal – vegetarian sau vegan – ajuta la reducerea riscului de diabet de tip 2, cu condiția ca acest regim sa fie unul sanatos. Un recent studiu publicat in revista științifica ”Diabetologia” s-a interesat de potențialele avantaje asupra sanatații oferite de regimul vegetal. Mai…

- ”Toate tarile lumii” trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a spus vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN, potrivit editiei online a acestui post.…

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza epidemiei de COVID-19 va fi tratat cu strictete. 25.141 de noi cazuri asimptomatice de COVID-19 au fost raportate, marti, in Shanghai, in crestere fata de cele 22.348 de…