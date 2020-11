CARANTINA în fiecare SECTOR? Anunț de ultim moment de la Nicușor Dan Primarul Capitalei Nicușor Dan a exclus carantinarea Bucureștiului, precizand ca poate fi impusa carantinarea zonala. „Nu luam in calcul in acest moment carantinarea Bucureștiului”, a precizat Nicușor Dan, care a vorbit despre carantinarea pe strazi și cartiere. „Ministerul Sanatații a implementat sau este in curs de implementare sistemul informatic care prezinta localizarea persoanelor infectate in timp real. Acest sistem mai are trei - patru zile pana la momentul in care va fi complet funcțional. Daca in urma acelui sistem o sa vedem strazi sau o mare aglomerație sau mai multe strazi, putem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a reiterat duminica ideea carantinarii anumitor zone ale Capitalei, daca masura se va impune. Intrebat cum se poate carantina, tehnic, o strada sau mai multe strazi, noul primar a raspuns: „Poliția naționala, Jandarmeria și Poliția locala știu sa faca asta”.

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a exclus carantinarea Bucureștiului, precizand ca poate fi impusa carantinarea zonala.„Nu luam in calcul in acest moment carantinarea Bucureștiului”, a precizat Nicușor Dan, care a vorbit despre carantinarea pe strazi și cartiere.

- ”Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta la nivelul municipiului Bucuresti pentru a astazi la ora 15. Este important ca acest Comitet pentru Situatii de Urgenta sa dispuna toate masurile si planul stabilit in HG privind prelungirea starii de alerta” , a declarat Orban.…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca exclude varianta carantinarii Bucureștiului acum. Acesta a precizat ca va analiza daca se impune izolarea anumitor zone din oraș, informeaza Agerpres.Intrebat ce masuri va lua daca la preluarea mandatului de primar…

- Contacții persoanelor infectate cu noul coronavirus vor fi testați pe banii Primariei Capitalei. Asta promite primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, care a susținut, la HotNews LIVE, ca resursele instituției trebuie folosite științific. "Pe prevenție trebuie sa acționam pe tot ce…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in ciuda ratei foarte mari de infectare din Capitala nu se are in vedere o carantinare a Bucureștiului.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL "Se merge strict pe acele masuri…

- Noua Securitate in acțiune. Poliția romana va demara controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus, potrivit unor surse guvernamentale menționate de activenews.ro . Decizia a fost luata dupa ce autoritațile au constatat ca…

- Debutul anului școlar a adus inca o premiera. Este vorba despre intrarea in activitate a nou inființatei Poliții pentru Siguranța Școlara. Agenții specializați vor preveni și interveni in cazurile de violența la adresa școlarilor, tot mai numeroase in ultimii ani.