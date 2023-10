Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate o autoutilitara, un TIR și un autoturism, a avut loc, vineri dimineața, in județul Timiș. Șoferul autoturismului a plecat de la locul accidentului, dar a revenit la scurt timp, fiind ranit ușor. Pe DN 6 Lugoj-Timișoara, in apropierea localitații Remetea Mare, județul…

- La data de 24 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari si Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac, precum si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta au actionat, in sistem intergrat, in cadrul actiunii "Blocada". Potrivit IPJ Constanta, actiunea a avut drept…

- Un barbat a murit, iar altul a fost grav ranit intr-un accident produs sambata dimineața pe DN6, in județul Timiș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la ieșire din localitatea Remetea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 10 septembrie, incepand cu ora 22.00, se vor efectua 3 transporturi agabaritice pe traseul: Agigea Port ndash; DN 39 A4 ndash; A2 ndash; DN 21 ndash; DN 2B ndash; DN 25 Independenta, formate din cate un camion, cu…

- Accidentul s-a produs marți seara pe DN 1 (E60), in apropiere de localitatea Dumbrava, pe sensul de urcare dinspre Capusu Mare inspre Dumbrava, județul Cluj.In accident au fost implicate o mașina și un TIR. Circulatia a fost oprita pe ambele sensuri ale drumului.O femeie a murit, iar un barbat a fost…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitatile Caseiu si Urisor. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitatile Caseiu si Urisor, transmit reprezentantii…

- Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate ieri, 5 august de politistii IPJ Constanta. Mai multi soferi beti au fost depistati in trafic. Doi dintre acestia au fost implicati in accidente rutiere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 5 august a.c., in jurul orei 22.00, politisti din cadrul…

- Un barbat a murit intr-un accident rutier produs, joi, pe DN 2E, in zona localitatii Cornu Luncii, in urma coliziunii dintre un autotren si un autoturism. Potrivit ISU Suceava, la fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Falticeni cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…